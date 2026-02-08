comscore
  Upcoming Smartphones In February 2026 Including Oppo K14x Vivo V70 Series Google Pixel 10a Many More

Upcoming Smartphones in February 2026: Vivo V70 सीरीज से लेकर Google Pixel 10a तक, भारत में लॉन्च होंगे ये फोन

Upcoming Smartphones in February 2026: फरवरी का महीना कई स्मार्टफोन लॉन्च से भरपूर है। यहां देखें इस महीने कौन-कौन से फोन भारत आने वाले हैं।

Published By: Manisha | Published: Feb 08, 2026, 11:56 AM (IST)

Phones (31)
Upcoming Smartphones in February 2026: फरवरी के महीने में कई स्मार्टफोन लॉन्च आपका इंतजार कर रहे हैं। हर किसी की नजर Samsung Galaxy S26 Series पर टिकी हुई है। हालांकि, अभी तक कंपनी ने इस सीरीज की लॉन्च डेट कंफर्म नहीं की है। हालांकि, सैमसंग सीरीज के अलावा भी इस महीने कई स्मार्टफोन्स मार्केट में दस्तक देने वाले हैं। इस लिस्ट में Samsung, OPPO, Tecno, Google, Vivo व iQOO ब्रांड के फोन शामिल है। यहां देखें पूरी लिस्ट इस महीने कौन-कौन से फोन मार्केट में दस्तक देने वाले हैं। news और पढें: लॉन्च से पहले सामने आ गए iQOO 15R के मेन फीचर्स, जानिए यहां

Samsung Galaxy F70e

Samsung Galaxy F70e फोन भारत में 9 फरवरी 2026 सोमवार के दिन लॉन्च होने वाला है। फोन की सेल फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के कई फीचर्स रिवील कर दिए हैं। यह फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जिसमें 50MP कैमरा व 2MP कैमरा मिलने वाला है। फोन की बैटरी 6000mAh की होगी। news और पढें: Google Pixel 10a: लीक रेंडर्स में आया सामने, 18 फरवरी को होगा लॉन्च, चार कलर्स में दिखा नया डिजाइन

Oppo K14x

Oppo K14x फोन भारत में 10 फरवरी 2026 को लॉन्च होगा। फोन की सेल भी फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगी। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलने वाला है। फोन में 6500mAh की जंबो बैटरी मिलने वाली है, जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। news और पढें: iQOO 15R फोन 50MP कैमरा के साथ मार्केट में मारेगा एंट्री! फोन की दिखी झलक

Tecno Pova Curve 2 5G

Tecno Pova Curve 2 5G फोन 13 फरवरी को लॉन्च होगा, जो कि मई 2025 में आए Tecno Pova Curve 5G का अपग्रेड वर्जन होगा। इस फोन में कंपनी MediaTek MT6858 प्रोसेसर देने वाली है। इसमें 12GB RAM मौजूद होगी। यह फोन यूनिक कैमरा मॉड्यूल के साथ दस्तक देगा।

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a को 18 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। यह Google Pixel 10 सीरीज का लेटेस्ट किफायती एडिशन होगा। फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। फोन में ब्लू कलर ऑप्शन दस्तक देगा।

Vivo V70 Series

Vivo V70 सीरीज की भी इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह सीरीज 19 फवरी को लॉन्च होगी। इस सीरीज में दो फोन Vivo V70 और Vivo V70 Elite शामिल होंगे। फीचर्स की बात करें, तो फोन में Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलने वाला है। वहीं, वनीला वर्जन Snapdragon 7 Gen 4 चिप के साथ दस्तक देगा। दोनों फोन में 6.59 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन की बैटरी 6500mAh की होगी, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

iQOO 15R

iQOO 15R फोन 24 फरवरी को लॉन्च होगा। इस फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलने वाला है। इसके अलावा, फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मौजूद होगा। फोन में 7600mAh की जंबो बैटरी भी मिलेगी।