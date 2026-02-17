Samsung Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा, मिलेगा ‘Zero-Peeking’ प्राइवेसी फीचर

Samsung ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइनअप Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर बड़ा टीजर जारी किया है। कंपनी 25 फरवरी को होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट में Galaxy S26 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से कुछ दिन पहले Samsung ने YouTube पर 15 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ‘Zero-Peeking Privacy’ नाम का नया प्राइवेसी फीचर दिखाया गया है। माना जा रहा है कि यह खास फीचर सिर्फ Galaxy S26 Ultra में ही मिलेगा। इस फीचर का मकसद भीड़-भाड़ वाली जगहों पर दूसरों को आपकी स्क्रीन झांकने से रोकना है। टीज़र के आखिर में ‘Can your phone do that?’ टैगलाइन के साथ 25 फरवरी की लॉन्च डेट भी कन्फर्म की गई है। और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra के लॉन्च से पहले प्रोसेसर को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, Qualcomm ने दिया बड़ा हिंट

कैसे काम करेगा यह Privacy Display फीचर और क्या होगा खास?

वीडियो में दिखाया गया है कि मेट्रो ट्रेन में बैठे दो लोग किसी यूजर के फोन की स्क्रीन देखने की कोशिश करते हैं। तभी फोन यूजर 'Zero-Peeking Privacy' फीचर ऑन कर देता है। फीचर एक्टिव होते ही स्क्रीन सामने से बिल्कुल साफ दिखती है, लेकिन साइड एंगल से देखने पर स्क्रीन काली या ब्लैंक नजर आती है। यानी बगल में बैठा व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर क्या चल रहा है, यह नहीं देख पाएगा। यह टेक्नोलॉजी कुछ हद तक लैपटॉप में मिलने वाले प्राइवेसी फिल्टर या प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड जैसी है, लेकिन इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एडवांस कॉम्बिनेशन हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें Samsung Display की खास Flex Magic Pixel टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पब्लिक जगहों पर यूजर्स को इससे क्या फायदा मिलेगा?

यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो पब्लिक प्लेस जैसे बस, मेट्रो, लिफ्ट या एयरपोर्ट पर बैंकिंग ऐप, OTP, PIN या पर्सनल मैसेज चेक करते हैं। अक्सर ऐसी जगहों पर 'शोल्डर सर्फिंग' यानी कंधे के ऊपर से स्क्रीन देखने की समस्या होती है। Privacy Display फीचर इस खामी को कम करने में मदद करेगा। खबरों के मुताबिक, यूजर्स इस फीचर को Settings ऐप या Quick Panel के टॉगल से ऑन/ऑफ कर सकेंगे। साथ ही नोटिफिकेशन या कुछ खास ऐप्स के लिए अलग से डिमिंग कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल सकता है। इससे यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से प्राइवेसी लेवल सेट कर पाएंगे।

Galaxy Unpacked इवेंट में और कौन-कौन से मॉडल होंगे लॉन्च?

Samsung का Galaxy Unpacked इवेंट 25 फरवरी को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में आयोजित होगा। इस इवेंट में Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra लॉन्च होने की उम्मीद है। हालांकि Privacy Display फीचर सिर्फ Ultra मॉडल तक सीमित रह सकता है। हाल ही में एक लीक में यह भी दावा किया गया है कि Apple भविष्य में अपने MacBook लाइनअप में इसी तरह का फीचर ला सकती है।