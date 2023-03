Realme ने अपने 240W फास्ट चार्जिंग वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन GT 3 को MWC 2023 में ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। पिछले साल आई GT 2 सीरीज के मुकाबले फोन में कई तरह के अपग्रेड्स मिलेंगे, खास तौर पर कंपनी ने इसकी चार्जिंग स्पीड को कई गुना बढ़ा दी है। इसके अलावा Nothing Phone 1 की तरह रियलमी के इस स्मार्टफोन के बैक में भी एक ग्लोइंग LED बैकलिट लगी है, जिसे यूजर्स कस्टमाइज कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल्स और नोटिफिकेशन के दौरान यह LED लाइट चमकती है। इसमें कंपनी ने ट्रांसपेरेंट RGB पैनल का इस्तेमाल किया है, जो कैमरा मॉड्यूल के चारों तरफ है। Also Read - Realme GT 3 First Look: रियलमी के जबरदस्त चार्जिंग फीचर वाले फोन ने मारी एंट्री, जानें कीमत

रियलमी ने घरेलू बाजार में फरवरी की शुरुआत में GT Neo 5 लॉन्च किया था। ग्लोबल बाजार में लॉन्च हुआ GT 3 भी चीनी GT Neo 5 का रीब्रांड मॉडल है। इन दोनों फोन का लुक, डिजाइन और फीचर्स लगभग एक जैसे हैं। आइए, जानते है MWC 2023 में लॉन्च हुए रियलमी के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में…

Realme GT 3 के फीचर्स

रियलमी के इस स्मार्टफोन में 6.74 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में पंच-होल डिस्प्ले डिजाइन मिलता है और यह 360Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ-साथ 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन में कंपनी ने पिछले साल लॉन्च हुए फ्लैगशिप प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 का इस्तेमाल किया है। फोन में 16GB तक RAM और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा।

GT 3 के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का Sony IMX890 सेंसर दिया गया है, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन को सपोर्ट करता है। फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 16MP का कैमरा दिया गया है।

यह स्मार्टफोन 4,600mAh की बैटरी और 240W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फोन में Android 13 पर बेस्ड Realme UI मिलता है। इसके अलावा डिवाइस में सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कंपनी ने गेमिंग लवर्स के लिए इस फोन में स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग सिस्टम Max 2.0 दिया है।

Realme GT 3 की कीमत

GT 3 को पांच स्टोरेज वेरिएंट्स- 8GB RAM + 128GB, 12GB RAM + 256GB, 16GB RAM + 256GB, 16GB RAM + 512GB और एक स्पेशल 16GB RAM + 1TB में लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 649 डॉलर (लगभग 53,700 रुपये) है। इस फोन को दो कलर ऑप्शन- पल्स व्हाइट और बूस्टर ब्लैक में खरीद सकते हैं। भारत में भी कंपनी इस स्मार्टफोन को जल्द लॉन्च कर सकती है।