इंडियन T20 टीमों और कई क्रिकेट मोड के साथ लॉन्च होगा Cricket 24, कंपनी ने किया कंफर्म

डेवलपर Big Ant Studios ने अपने सबसे शानदार स्पोर्ट्स गेम की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम Cricket 24 है। इस लेटेस्ट गेम में पहली बार इंडियन T20 टीमों को जुड़ा गया है। इसके अलावा, यूजर गेम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम के साथ Ashes सीरीज खेल पाएंगे। साथ ही, यूजर्स को गेम में कई टूर्नामेंट मोड भी मिलेंगे। बता दें कि डेवलपर ने इससे पहले Cricket 22, Ashes Cricket, Tennis World Tour 2 और Rugby League Live 4 जैसे पॉपुलर गेम्स को रिलीज किया था।

Here we go! #Cricket24 with more licenses than ever before – and representation from India for the first time!! https://t.co/RjNleXoSqx

— Big Ant Studios (@BigAntStudios) April 4, 2023