Jio Cinema Premium सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च, फ्री में नहीं देख पाएंगे पसंदीदा शो

Jio Cinema ने अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया है। इस प्लान को आप जियो सिनेमा ऐप के सब्सक्राइब नाउ सेक्शन में देख सकेंगे। हालांकि, जियो सिनेमा पर आपको कई स्पोर्ट्स इवेंट्स और मूवीज, वेब सीरीज आदि फ्री में मिलेगा, लेकिन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इनके साथ ऐड नहीं दिखेंगे। इस समय IPL 2023 को आप इस OTT प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं। इससे पहले FIFA World Cup, Women's Premier League आदि का इस पर प्रसारण किया गया था।

रिलायंस जियो सिनेमा के इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 999 रुपये है। इस प्लान की वैलिडिटी 1 साल की है। इसमें आपको फिलहाल HBO के शोज मिलेंगे। पहले ये सभी शोज Disney+ Hotstar पर उपलब्ध थे। दोनों कंपनियों के साथ साझेदारी खत्म होने के बाद ये कंटेंट Disney+ Hotstar से पिछले महीने हटा लिए गए थे।

कैसे लें सब्सक्रिप्शन?

Jio Cinema ने IPL 2023 का फ्री प्रसारण करके लाखों यूजर्स पिछले एक महीने में जोड़े हैं। साथ ही, IPL 2023 की व्यूअरशिप ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जियो ने इस मौके को भुनाते हुए यह प्रीमियम प्लान पेश किया है। इसके लिए आपको जियो सिनेमा ऐप में लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में सब्सक्राइब नाउ का विकल्प दिखेगा। इस पर टैप करते ही आप Premium सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे।

प्रीमयम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इस OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी कंटेंट्स बिना ऐड के देख सकेंगे। फ्री यूजर्स को HBO के एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस नहीं होगा। इसके साथ ही वो अन्य टीवी शोज, वेब स्टोरीज और मूवीज आदि को ऐड के साथ देख सकेंगे।

Voot होगा बंद?

पिछले दिनों ये खबरें सामने आ रही थी कि Jio Cinema के सहयोगी OTT ऐप Voot को बंद कर दिया जाएगा। इसकी जगह Jio Cinema Voot प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा सकता है। हाालांकि, अब रिलायंस ने डिजिटल एंटरटेनमेंट सेक्शन में Jio Cinema Premium के साथ कदम रख दिया है। इसको Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, Zee5 जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स से कड़ी टक्कर मिलने वाला है। फिलहाल इस OTT ऐप का एक ही प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान उपलब्ध है। आने वाले दिनों में मंथली या क्वाटर्ली प्लान भी आ सकते हैं।

HBO के शोज

Jio Cinema का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर यूजर्स HBO के नीचे दिए गए शोज को देख पाएंगे। फ्री यूजर्स को इन शोज का एक्सेस नहीं है।

-The Last of Us

-House of the Dragon

-Chernobyl

-White House Plumbers

-White Lotus

-Mare of Easttown

-Winning Time

-Barry

-Succession

-Big Little Lies

-Westworld

-Silicon Valley

-True Detective

-Newsroom

-Game of Thrones

-Entourage

-Curb Your Enthusiasm

-Perry Mason