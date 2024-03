होम

Photos

12GB RAM वाला फोन सिर्फ 6,799 रुपये में खरीदें, मिलेगा iPhone जैसा डिजाइन

12GB RAM वाला फोन सिर्फ 6,799 रुपये में खरीदें, मिलेगा iPhone जैसा डिजाइन

12GB RAM and Dynamic bar featured iTel A70 get in just 6799 during Amazon iTel Brand Days Sale check offer: अमेजन सेल के दौरान आप 12GB RAM वाले फोन को बेहद ही कम दाम में घर ला सकते हैं। इस फोन को खरीदने में 7000 से कम का खर्च आने वाला है। यहां देखें ऑफर डिटेल्स।

Manisha Published:Mar 14, 2024, 15:37 PM | Updated: Mar 14, 2024, 15:37 PM