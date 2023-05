Samsung Galaxy F सीरीज में एक और फोन जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। दक्षिण कोरियाई कंपनी का यह फोन Galaxy F54 5G के नाम से आएगा। यह फोन ग्लोबली लॉन्च हुए Galaxy M54 5G का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। फोन के फीचर्स भी लगभग एक जैसे होने की उम्मीद है। सैमसंग के इस मिड बजट फोन को हाल ही में कई सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर स्पॉट किया जा चुका है। इसके भारत में भी जल्द लॉन्च होने की संभावना है। लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन की कीमत भी लीक हुई है। आइए, जानते हैं सैमसंग के इस अपकमिंग फोन के बारे में… Also Read - 108MP कैमरा और 6000mAh बैटरी वाले Samsung Galaxy F54 5G फोन की कीमत हुई लीक, जल्द होगा भारत में लॉन्च

Samsung Galaxy F54 5G की कीमत टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने लीक की है। इसके अलावा फोन के डिस्प्ले और कैमरा की जानकारी भी पता चली है। इस फोन को 33,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। मुकुल शर्मा के मुताबिक, इस फोन में नाइटोग्राफी फीचर मिल सकता है। साथ ही, यह फोन सुपर स्टीडी OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन फीचर के साथ आ सकता है।

Samsung #GalaxyF54 5G to feature Nightography and Super-Steady OIS.

120Hz AMOLED

108MP + 8MP + 2MP/32MP front

Price will be around ₹33,000

The device is soon going to launch in India.

The device is soon going to launch in India.#Samsung #SamsungGalaxyF54 pic.twitter.com/MbyZPxYtw7

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 21, 2023