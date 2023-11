होम

200MP कैमरा, 23800mAh बैटरी और 32GB RAM के साथ आ गया धाकड़ Unihertz Tank 3 रग्ड फोन, तस्वीरों में देखें दमदार लुक

200MP Camera 23800mAh battery 16GB RAM featured Unihertz Tank 3 rugged smartphone launched check first look and features: दमदार फीचर और धांसू लुक के साथ Unihertz Tank 3 स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। गैलेरी में देखें फोन का फर्स्ट लुक और जानें फीचर्स की डिटेल।

Manisha Published:Nov 13, 2023, 14:43 PM | Updated: Nov 13, 2023, 14:43 PM