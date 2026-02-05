Steam Machine की लॉन्च डेट पर सस्पेंस, हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स ने रोकी रफ्तार

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 05, 2026, 04:31 PM (IST)
Valve की आने वाली Steam Machine को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यह PC और Console का हाइब्रिड डिवाइस पहले ‘early 2026’ में लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब कंपनी ने इसके लॉन्च विंडो की भाषा बदलकर ‘2026 के First Half’ कर दी है, हालांकि Valve ने आधिकारिक तौर पर देरी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन RAM और Storage की भारी कमी और बढ़ती कीमतों ने कंपनी की योजनाओं को प्रभावित किया है। Valve का कहना है कि वह अब तक Steam Machine की कीमत और सटीक लॉन्च डेट शेयर करना चाहता था, लेकिन हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स की महंगाई के कारण उसे इन बातों पर फिर से विचार करना पड़ रहा है।
Valve ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि सिर्फ Steam Machine ही नहीं, बल्कि Steam Frame VR हेडसेट और Next-Gen Steam कंट्रोलर की लॉन्च डिटेल्स भी अभी फाइनल नहीं हो पाई हैं। कंपनी के अनुसार, पूरी टेक इंडस्ट्री इस समय मेमोरी और स्टोरेज की कमी से जूझ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह AI से जुड़ी बढ़ती डिमांड है। Valve ने कहा कि RAM और SSD जैसे जरूरी पार्ट्स की उपलब्धता कम होती जा रही है और उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में कंपनी बिना ठोस प्लान के कोई तारीख या कीमत घोषित नहीं करना चाहती।
हालांकि Valve ने साफ किया है कि उसका लक्ष्य अब भी 2026 के First Half में तीनों प्रोडक्ट लॉन्च करने का ही है। कंपनी का कहना है कि वह ऐसी कीमत तय करना चाहती है जिसे लेकर बाद में बदलाव न करना पड़े। इस बीच AMD की CEO Lisa Su ने भी इशारा दिया है कि Steam Machine ‘early 2026’ में लॉन्च के ट्रैक पर है। बता दें कि Steam Machine में कस्टम AMD CPU और GPU का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह हाई-एंड गेमिंग को सपोर्ट करेगा।
Valve पहले ही बता चुका है कि Steam Machine की कीमत सस्ते कंसोल जैसी नहीं होगी। यह एक पावरफुल गेमिंग PC की तरह होगी, जो हाई परफॉर्मेंस देगा। यही वजह है कि इसकी टक्कर सीधे PS5 और Xbox Series X/S जैसे कंसोल्स से होगी, जिनकी कीमत लगभग $500 से शुरू होती है। Steam Machine में 4K पर 60fps Gaming, 2TB तक SSD स्टोरेज और RAM-Storage अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। यह डिवाइस SteamOS पर चलेगा, लेकिन यूजर चाहें तो इसमें Windows भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
