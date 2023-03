Cyber Scam: मुंबई की महिला से हुई 7 लाख रुपये की ठगी, जानें आप कैसे बचें

ऑनलाइन ठगी के कई नए मामले इन दिनों सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधी हर बार ऑनलाइन ठगी के लिए कोई नई तरकीब निकाल लेते हैं। अब Cyber Scam की एक नई घटना सामने आई है, जिसमें मुंबई की एक महिला के अकाउंट से 7 लाख रुपये की ठगी की गई है। सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, ठगों ने महिला को फ्री एंड्रॉइड स्मार्टफोन भेजकर उसे क्रेडिट कार्ड देने के झांसे में फंसा लिया और इस घटना को अंजाम दिया है। अकाउंट से 7 लाख रुपये की ठगी होने के बाद महिला ने मुंबई के खंडेश्वर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराया है। पुलिस ने IPC के सेक्शन 419 और 420 के साथ-साथ IT ऐक्ट 66 (C) के तहत मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। Also Read - SMS के जरिए महिला के अकाउंट से चुराए 1 लाख रुपये, कभी न करें ये गलती